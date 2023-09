Corregedoria Nacional de Justiça divulga relatório parcial da correição extraordinária no TRF4

A Corregedoria Nacional de Justiça divulgou nesta sexta-feira (15/9) relatório parcial da correição extraordinária realizada na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba e nos gabinetes de integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O procedimento previsto na Portaria n. 32/2023 foi iniciado no último dia 31 de maio.

O relatório final será submetido à apreciação e julgamento do Plenário do Conselho Nacional de Justiça assim que for finalizado, quando o corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, apresentará ainda voto para as providências pertinentes às sanções de faltas disciplinares de magistrados e serventuários.

Além da apresentação do relatório, o corregedor nacional deu início a tratativas com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública para a criação de um Grupo de Trabalho voltado à verificação mais ampla do objeto que motivou a correição e adoção de medidas de caráter preventivo para evitar a ocorrência das situações irregulares ali identificadas.