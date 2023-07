Concursos recompõem máquina pública e Governo prepara mais 10 mil vagas, diz Ministra

Novos concursos públicos para ajudar na recomposição da máquina pública. Essa é aposta do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme informações da Ministra da Gestão, Esther Dweck. Segunda a Ministra, o total das vagas poderá chegar a 10 mil, considerados todos os órgãos federais, exceto universidades e institutos militares, por ‘possuírem uma lógica diferente’.

A Ministra disse estar tentando acelerar os procedimentos que levam aos concursos públicos e tratando do tema em conversas com o Ministério do Planejamento para tentar antecipar as medidas necessárias às realizações de certames para ingresso de candidatos que se afiram aptos para o serviço público.

A Ministra promete também tratar com o Ministério da Fazenda, para vencer obstáculos de restrições orçamentárias, visando recompor um patamar razoável de valores em relação às possibilidades dentro do curso do mandato do atual presidente da República. De qualquer maneira, segundo sua visão, o impacto dos concursos a serem efetivados ainda neste ano somente terão efeitos no ano que vem, e diz não acreditar em falta de recursos para atender à demanda.