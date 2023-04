Comarca de Coari divulga leilão de partes de lote de terra no município

A 1.ª Vara da Comarca de Coari determinou a realização de leilão judicial de duas partes do lote de terra n.º 912/04, localizado no ramal do Bucuará, hoje bairro Nazaré Pinheiro, na área rural do município, cada qual com matrícula no Cartório do 2.º Ofício.

Uma das partes mede 600m², com 10m de frente (para o ramal) e 60m de fundos (com as margens do igarapé), avaliada em R$ 24 mil. Outra parte tem uma área de 690m², medindo 23m de frente por 30m de fundos; limitando pelo lado direito com o igarapé pela frente com o referido ramal, avaliada em R$ 30 mil.

Com soma dos bens em R$ 54 mil, o leilão aceitará lances superiores ao valor da avaliação em primeira chamada, dia 26/04, às 9h; caso não ocorra a venda, a segunda chamada será às 09h10, para o recebimento de lances livres, não sendo aceitos os lances que se enquadrem como preço vil.

O leilão será público e simultâneo, com participação presencial e pelo portal de leilões do Tribunal de Justiça do Amazonas, conduzido pelo Núcleo de Leilões Judiciais, localizado no Fórum Ministro Henoch Reis, 3º Andar, Setor 1, avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, em Manaus.

Detalhes sobre o registro de interessados podem ser obtidos no edital, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, cujo link encontra-se abaixo, ou na plataforma https://leiloes.tjam.jus.br.

Informações: TJAM