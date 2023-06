CNJ realiza 3ª reunião do Observatório dos Direitos Humanos do Judiciário nesta sexta (9/6)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promove, nesta sexta-feira (9/6), às 14h30, a terceira reunião do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário (ODH). O encontro será liderado pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministra Rosa Weber, e contará com palestra da liderança indígena do Povo Potiguara da Paraíba, Poran Potiguara.

O pesquisador e engenheiro florestal pela Universidade de Brasília (UnB) trará ao centro dos debates a reflexão sobre as questões climáticas e socioambientais. A terceira reunião do ODH acontece em celebração o Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado na segunda-feira (5/6).

Além da palestra, haverá manifestação da advogada Vercilene Francisco Dias, da organização não-governamental Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), que representa 23 estados da Federação. Ela falará sobre o tema Direitos dos Quilombolas.

Já a diretora-executiva da Rede Liberdade, Amarilis Costa, apresentará questões sobre a Erosão Democrática e os Desafios dos Direitos Humanos. O coletivo é formado por e advogados, advogadas e representantes de entidades da sociedade civil, para atuar em casos de violação de direitos e liberdades individuais.

A reunião ocorrerá no auditório do CNJ e terá transmissão ao vivo por meio da plataforma Cisco Webex.

Com informações do CNJ