Conselho da Justiça Federal aprova Plano Anual de Auditoria para 2024

O Conselho da Justiça Federal aprovou o Plano Anual de Auditoria (PAA) para o exercício de 2024. O Pleno reuniu-se em sessão ordinária na sede do Órgão, em Brasília. O processo foi relatado pela presidente do CJF, ministra Maria Thereza de Assis Moura.

A elaboração do PAA, realizada pela Secretaria de Auditoria (SAU/CJF), tem como principal intuito a seleção dos objetos de auditoria que ofereçam as melhores e mais factíveis oportunidades para o aperfeiçoamento da gestão, e tem como base as diretrizes do Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) para o período 2022-2025.

Conforme disposto no art. 33 da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) n. 309/2020, o PAA prevê que os planos quadrienais e anuais devem dimensionar a realização dos trabalhos de modo a priorizar a atuação preventiva e atender aos padrões e diretrizes indicados pelo tribunal ou conselho.

O documento está em conformidade com o art. 72 da Resolução CJF n. 677/2020, que determina que, no processo de elaboração dos planos, a unidade de Auditoria Interna deve considerar os objetivos estratégicos da organização, bem como a análise de riscos realizada pelas unidades auditadas, de modo a estabelecer um plano de auditoria com base em riscos.

Com informações do CNJ