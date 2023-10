Candidato que provou não ter concorrido para perda de prazo em concurso consegue direito à nomeação

A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça, ao relatar um mandado de segurança em que se indicou a ilegalidade da omissão administrativa no chamamento de candidato aprovado em processo seletivo, concluiu pela procedência do direito líquido e certo da impetrante e determinou ao Estado do Amazonas a nomeação da concursada ao cargo a que fez jus por aprovação e por considerar que a fórmula adotada para a comunicação do ato de nomeação, de fato, não poderia exigir da demandante, seu pleno acompanhamento.

Tudo teve início no Município de Santa Isabel do Rio Negro, local onde o Estado, no ano de 2014, depois de aprovar a existência de vagas para a Susam, não deu provimento à nomeação de candidatos regularmente selecionados. Posteriormente, os candidatos aprovados tiveram suas nomeações asseguradas por meio de uma ação civil pública, julgada procedente em 2020.

Em obediência à ordem judicial, o Estado, em 2022, expediu decreto administrativo de nomeação, publicando o ato no Diário Oficial do Estado em 12 de setembro daquele ano. Ocorre que, o ato de nomeação da impetrante foi considerado sem efeito, sob o fundamento de que não houve atendimento ao chamado. Inconformada, não aceitando a eliminação, a autora impetrou mandado de segurança , com fundamentos que restaram acolhidos.

Nas razões de decidir, se ponderou que ‘os atos impugnados apresentam-se claramente abusivos e/ou ilegais, ocasionando ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante para tomar conhecimento da sua nomeação e demais procedimentos para a posse, vez que as autoridades coatoras deveriam ter providenciado a sua intimação pessoal do competente ato administrativo, considerando o longo lapso temporal entre a sentença da ação civil pública e a publicação da nomeação no DOE, ocorrendo ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade’.

Processo nº 0416623-83.2023.8.04.0001

Leia o acórdão :