Bolsonaro diz que inelegibilidade declarada pelo STF foi como ‘uma facada nas costas’

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que já foi vítima de uma facada no abdômen, em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando em campanha eleitoral, em 2018, fez uma comparação do ato com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em suspender seus direitos políticos: Levei uma facada nas costas, disse Bolsonaro em relação ao seu status de inelegível pelos próximos 8(oito) anos.

“Tentaram me matar em Juiz de Fora, há pouco tempo levei uma facada na barriga. Hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político’, afirmou Bolsonaro, quando de sua presença em Minas Gerais e em cumprimento de agenda de seu atual partido político, o PL.

As chances de Bolsonaro reverter sua situação são mínimas. Ainda assim, a defesa de Bolsonaro estuda a possibilidade de um recurso, seja no TSE ou STF. Sequer o projeto de lei que visa anistiá-lo no Congresso tem chances positivas de ‘vingar’ a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.