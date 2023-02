Bolsonaro critica manutenção de prisão de pessoas pelos atos de 08 de janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos da América desde o final de dezembro do ano passado, criticou, em evento na Flórida, a manutenção de pessoas presas, por ordem de Alexandre de Moraes, do STF, desde os eventos que foram revelados no ‘badernaço’ do dia 08 de janeiro, em Brasília, com a depredação das sedes dos três Poderes.

“Nós temos agora, via completar dois meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas. Que não foi encontrado, quando foram presos, um canivete sequer com elas. E estão presas. Chefes de família, senhoras, mães, avós”, disse o ex-presidente.

Para Jair Bolsonaro, a manutenção dessas prisões atenta contra a dignidade dessas pessoas ao comparar o fato com a invasão do Capitólio, aos 06 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Donald Trump invadiram e depredaram o local. “A grande maioria” das pessoas responde ao processo em liberdade, reclamou.

Enfatizou o ex-presidente que “as pessoas, a grande maioria, sequer estava na praça dos Três Poderes naquele fatídico domingo, que nós não concordamos com o que aconteceu lá”