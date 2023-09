Blogueiro Wellington Macedo fica em silêncio na CPMI do 8 de Janeiro

O blogueiro Wellington Macedo de Souza optou por não responder a perguntas de deputados e senadores na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. Ele foi condenado por participar da tentativa de explosão de uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília, em dezembro do ano passado, e está preso.

No início da reunião, Souza avisou que ficaria em silêncio, amparado por um habeas corpus obtido junto ao Supremo Tribunal Federal. “Eu vou colaborar a partir do momento em que meus advogados tiverem acesso aos autos acusatórios contra mim. Até hoje, não sei por que tenho pago um preço tão alto e por que tenho sido alvo de tanta acusação”, afirmou o blogueiro.

Souza foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no governo passado e foi convocado a pedido da relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), e dos deputados Rogério Correia (PT-MG), Duarte Jr. (PSB-MA) e Duda Salabert (PDT-MG).

A senadora Eliziane Gama ressaltou que o blogueiro é conhecido por divulgar denúncias sem provas na internet, que já resultaram em pelo menos 100 ações ajuizadas contra ele no Ceará.

A CPMI está reunida no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.

Fonte: Agência Câmara de Notícias