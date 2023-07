Avon pode ser multada se mandar incluir nome de cliente do cadastro de devedores em Manaus

Com base no Código de Defesa do Consumidor, que considera a pessoa como hipossuficiente na relação de consumo, cabe à Avon Cosméticos comprovar que uma consumidora havia feito cadastro e compras junto à empresa. O entendimento é do Juiz Ian Andrezo Dutra, do 1º Juizado Cível de Manaus, que antecipou os efeitos da tutela, liminarmente.

A autora narrou que foi alvo de cobranças por parte dos prepostos da Avon, que noticiavam uma dívida com a empresa de perfumaria e cosméticos, cujo não pagamento poderia causar o transtorno de ter seu nome remetido ao cadastro de devedores, face a inadimplência.

Segundo a autora, a mesma não efetuou nenhuma compra na Avon. Não pediu nenhum produto, tampouco efetuou qualquer contrato que autorizasse gerar a dívida e tampouco perdeu ou extraviou documentos que pudessem servir de ilícito a terceiros.

O juiz, ao conceder a tutela de urgência, ponderou que o caso evidenciava uma situação de risco e que, à perdurar as ameaças contra a Cliente, pela Avon, que não ofertou à consumidora nenhuma justificativa plausível ou motivos pelos quais esteve efetuando as cobranças, poderiam aumentar possíveis danos e, por isso, determinou que a empresa se abstivesse de negativar a autora.

Assim, determinou que a Avon se abstenha de promover a inscrição do nome da autora nos cadastros do SPC/SERASA, bem como de protestá-lo em cartório, sob pena de multa diária de R$ 300 a serem revertidos a favor da autora, até o limite de R$ 3 mil. A autora ingressou com o pedido em 05/06/2023 e obteve a tutela dois dias depois. É o rito célere dos juizados especiais cíveis.

A Avon contestou o pedido e juntou documentações. O processo segue no Juizado até a sentença final. O magistrado deixou registrado que, como se cuida de tutela provisória, à depender da situação fática, a cautelar pode ser revogada, embora tenha considerado verossímeis, de início, as alegações da parte autora. Leia a seguir cópia do dispositivo da decisão cautelar.