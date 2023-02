Ameaça de bomba que esvaziou prédio da OAB/RJ tem advogado como principal suspeito

No Rio de Janeiro, o prédio da OAB, no dia de hoje, foi evacuado no começo da tarde após uma ameaça de bomba. Após o bilhete encontrado no banheiro da Instituição, onde se notificava sobre a presença do artefato, a OAB acionou a Polícia Militar e o Esquadrão Antibombas para diligenciarem no local. As suspeitas recaem sobre um advogado investigado pela OAB/RJ.

Imagens da sede da OAB, no Rio de Janeiro são investigadas e se centram em um advogado que somente foi identificado à Polícia, que esteve sozinho, no 4º e 7º do prédio onde funciona a Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. A ameaça veio à tona durante uma solenidade de entrega de carteira de novos advogados, com a presença de 250 pessoas. As investigações prosseguem.