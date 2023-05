AGU garante continuidade de licitação para manutenção de portos no Amazonas

A Advocacia-Geral da União (AGU) assegurou a continuidade de licitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para contratação de empresa especializada na operação e manutenção de equipamentos utilizados em instalações portuárias no estado do Amazonas, nos municípios de Autazes, Barcelos, Caracaraí, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Itacoatiara.

Uma das empresas que participou da licitação – que tem valor previsto R$ 50 milhões – impetrou mandado de segurança em face de decisão de sua inabilitação no pregão eletrônico, alegando que preencheu de forma errada um formulário no qual afirmava ser empresa de pequeno porte e fazer jus, assim, a um tratamento favorecido e diferenciado previsto em lei. Alegando ilegalidade, a empresa pedia a suspensão da sua inabilitação, bem como dos atos posteriores do pregoeiro e do próprio certame. O juízo de 1º grau chegou a deferir o pedido, mas a AGU recorreu pedindo a suspensão dos efeitos da decisão liminar.

A Advocacia-Geral sustentou que não houve qualquer equívoco na eliminação da empresa, já que o edital era expresso em atribuir aos participantes a obrigação de assinalar se estava enquadrada nos requisitos previstos na Lei Complementar n. 123/2006 para usufruir do tratamento favorecido, estabelecendo que a declaração falsa sujeitaria o licitante às sanções previstas, inclusive, a eliminação do certame.

Por meio da Equipe Inter-Regional em Matéria Administrativa da 1ª e 6ª Regiões (EIR-ADM/PRF1/PRF6) e da Procuradoria Federal Especializada junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (PFE/DNIT), a AGU ressaltou que a empresa não havia cometido um simples erro material ao se declarar indevidamente como empresa de pequeno porte e que a alegação da empresa perdia a credibilidade diante das constatações de que seu próprio estatuto social, que foi juntado ao processo, também declarava indevidamente o enquadramento da empresa nos benefícios da lei complementar.

Ainda segundo a AGU, o ilícito somente foi reconhecido pela empresa após recursos das concorrentes, o que permite supor que a situação afasta a presunção de boa-fé e atrai a regra do edital que determina a exclusão do certame. Deste modo, argumentaram os procuradores federais, a comissão de licitação do Dnit agiu em consonância com os princípios da eficiência, legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório ao inabilitar a empresa por descumprimento das regras do edital.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região acolheu os argumentos da AGU e, posteriormente, o próprio juízo da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que havia deferido o pedido da empresa, mudou o entendimento e denegou o mandado de segurança .

“O objeto da licitação visava contratar empresa especializada para fornecer manutenção nos equipamentos de praticamente todos os portos do Dnit que servem os municípios ribeirinhos lá do Rio Amazonas”, diz o procurador federal Wilson Ursine, que atuou no caso. “Com a sentença que foi proferida agora, a licitação vai poder prosseguir o fluxo normal e a licitação vai poder ser realizada sem insegurança jurídica”, acrescenta.

Com informações da AGU