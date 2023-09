Aeronave que caiu em Barcelos não teria encontrado pista suficiente para frear, indica apuração

Ainda não há detalhes conclusivos sobre a queda no dia de ontem, em Barcelos, distante 400 Km da capital amazonense, da aeronave da Manaus Aerotáxi. O acidente, sem registro de sobreviventes, deixou 14 mortes- 12 passageiros, todos turistas e dois tripulantes. De início, a explicação é que a aeronave não teria encontrado pista suficiente para frear. As informações são do Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Vinicius Almeida.

“O momento do acidente era de chuva muito intensa. Teve a informação de que duas aeronaves que estavam antes desse voo optaram por regressar a Manaus em virtude de a segurança no local não permitir o pouso”, afirmou o Secretário.

“Não temos detalhes que possam ser conclusivos, Temos alguns relatos. Quero aqui não contaminar a investigação. O que tem de relato é que a aeronave teria pousado no meio da pista e não teve pista suficiente para frear”, explicou. A Aeronave conduzia 12 passageiros, todos turistas atraído pela pesca em Barcelos. Não houve sobreviventes. Às mortes se somam a dos dois tripulantes da aeronave