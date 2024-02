Acusados de “delivery” de droga em Alto Alegre têm condenação mantida no TJRO

Os julgadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia mantiveram a pena de 10 anos e seis meses de reclusão a dois réus, condenados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, no município de Alto Alegre dos Parecis – RO.

Consta no voto do relator, desembargador Francisco Borges, que os réus, em 2016, compravam, vendiam e abasteciam “bocas de fumos”. Além disso, foi desvendado que forneciam drogas, na modalidade “delivery”, aos usuários.

Por fim, no voto, o relator considerou robusto o acervo de provas para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, assim como pela associação, com isso a sentença do juízo de 1º grau não foi reformada.

Participaram do julgamento os desembargadores José Jorge Ribeiro da Luz, Francisco Borges e Álvaro Kalix Ferro, durante a sessão eletrônica realizada entre os dias 22 e 25 de janeiro de 2024.

Apelação Criminal n. 000282-39.2016.0018

Com informações do TJRO