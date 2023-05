Acusado de tentativa de homicídio por dívida em rinha de galos é condenado a 12 anos de prisão

Nessa terça-feira, 2/5, o Tribunal do Júri de Taguatinga condenou o réu Daniel do Nascimento a 12 anos e oito meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar um homem com disparos de arma de fogo, em razão do não pagamento de dívida decorrente da negociação de galos utilizados em rinhas. O crime aconteceu no dia 10 de outubro de 2012, próximo ao lixão do metrô, em Taguatinga Sul/DF.

O Juiz Presidente do Júri declarou que “as consequências do crime foram graves e indeléveis, porquanto não se limitaram apenas a ofensa à incolumidade da vítima, que ficou tetraplégica, imobilizada definitivamente, sem chances de vida normal; mas atingiram de modo rigoroso e cruel a vida de seus genitores, que hoje contam, respectivamente, com 80 e 70 anos de idade e, na velhice, têm a obrigação e sofrimento de prover os cuidados diários do filho, inerte em uma cama e numa cadeira de roda”.

O réu poderá recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo da mesma forma, não havendo, segundo o Juiz, motivos para a decretação de sua prisão preventiva ou de qualquer medida cautelar.

Processo: 0035204-98.2012.8.07.0007

Com informações do TJ-DFT