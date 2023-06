Acusado de matar jovem por disputa de lote é condenado a 21 anos de prisão

O Tribunal do Júri de São Sebastião condenou Dilson Santos de Oliveira, 54 anos, a 21 anos de prisão, em regime inicial fechado, por matar com disparos de arma de fogo João Vitor Machado da Silva, em razão de um lote que a vítima teria comprado de terceira pessoa e o réu alegava ser o proprietário.

O crime aconteceu em 10 de outubro de 2021, em via pública do bairro Morro da Cruz, em São Sebastião/DF, após um desentendimento entre o réu e a vítima em decorrência da compra do lote. Assim, segundo a denúncia do Ministério Público do DF (MPDFT), em mais uma investida do acusado contra a vítima, no dia do fato, Dilson matou João Vitor.

Para o MPDFT, o crime é de uma torpeza evidente, por conta de um terreno, e, ainda, a vítima teve dificultada a sua defesa, uma vez que, em meio à conversa para tratar do assunto, foi surpreendida pelos disparos efetuados pelo acusado. A vítima, de 21 anos à época, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

No julgamento, o Juiz Presidente do Júri, destacou que o réu é portador de maus antecedentes, com condenações sucessivas por roubo, posse ilegal de arma de fogo e homicídio. “Vale dizer que o acusado passou anos preso e pouco depois de cumprir as penas, voltou a delinquir”, ressaltou o magistrado.

O Juiz também falou das consequências do homicídio de João Victor, que deixou um filho, com menos de três anos atualmente, que ficará privado do sustento material e apoio afetivo do pai.

Processo: 0707527-22.2021.8.07.0012

Com informações do TJ-DFT