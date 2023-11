Acusado de matar homem com golpes de canivete é condenado

O Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete considerou culpado um homem acusado da morte de Osório Fernandes Alves Neto, de 40 anos, após quase oito horas de julgamento, nesta terça-feira (24/10). A sessão aconteceu no Foro da Comarca da cidade, fronteira-oeste gaúcha, e foi encerrada às 16h40min. Apenas o réu foi ouvido em plenário.

A condenação foi pelo crime de homicídio simples, tendo sido afastada a qualificadora de meio cruel. Em conformidade com o veredito dos sete jurados, o Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal, aplicou ao réu a pena de 15 anos de reclusão, que deve ser cumprida em regime inicial fechado.

O magistrado, ainda na sentença, determinou a execução provisória da pena, e o acusado não poderá recorrer em liberdade.

Caso

Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime foi cometido na residência de um amigo em comum entre vítima e réu, que atacou desferindo golpes de canivete no rosto, tórax e braço. Segundo constou no processo criminal, teria havido um desentendimento entre eles envolvendo a namorada do réu. O fato ocorreu no dia 09/01/2021, por volta das 3h30min, no centro do município.

Com informações do TJ-RS