Acusado de matar argentina a facadas em Búzios (RJ) é denunciado pelo MP

A 2ª Promotoria de Justiça de Armação de Búzios denunciou, na segunda-feira (18/12), por homicídio qualificado, Carlos José de França, acusado de assassinar a argentina Florencia Aranguren. O crime aconteceu no dia 6 de dezembro, na Estrada da Praia de José Gonçalves, no bairro José Gonçalves. A denúncia foi recebida pelo juízo da 2ª Vara da cidade, que já designou audiência para 30 de janeiro.

De acordo com as investigações, Florencia foi morta a facadas quando passeava com o cachorro no local, de forma cruel e que impossibilitou sua defesa. Trecho da denúncia narra que, após cometer o crime, Carlos abandonou o corpo da vítima em uma trilha que dá acesso à praia. Florencia foi encontrada por guardas municipais já sem vida, em companhia do cão.

Carlos José foi preso em flagrante pela Polícia Militar e, quando foi colocado frente ao corpo da vítima, o cachorro que a acompanhava reagiu ao vê-lo. Além disso, destaca a denúncia, laudo pericial confirmou que as roupas do acusado tinham manchas de sangue humano. A perícia de compatibilidade de DNA com o da vítima está em andamento pela Polícia Civil.

Com informações do MPRJ