Acusada de matar mulher grávida e nascituro é condenada a mais de 40 anos de prisão

O Tribunal do Júri da Comarca de Bento Gonçalves condenou nessa segunda-feira (20/11) a ré acusada das mortes de uma mulher grávida e do filho que ela carregava no ventre, de sete meses de gestação. A sessão de julgamento ocorreu no Foro local, presidida pela Juíza de Direito Fernanda Ghiringhelli de Azevedo.

Em conformidade com o veredito dos jurados (Conselho de Sentença, formado por cinco mulheres e dois homens), a magistrada aplicou a Daniela Dias Rodrigues pena de 43 anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), duas vezes, e corrupção de menores. Foi decretada a prisão provisória da acusada, de 42 anos, em razão do tempo de pena, superior a 15 anos.

Uma testemunha foi ouvida em plenário, assim como a ré, em interrogatório. Atuaram pelo Ministério Público o Promotor de Justiça Luis Carlos Prá e, pela defesa, os Advogados Claudio da Silva Teixeira e Miguel Gustavo Alves da Paz.

Conforme a denúncia do Ministério Público, a gestante morreu em decorrência dos ferimentos causados por disparos de arma de fogo. O ataque, ordenado por Daniela, teve a participação de dois indivíduos, um deles adolescente. A motivação seria o ciúme por causa do relacionamento que a vítima mantinha com um ex-companheiro da ré. O nascituro não resistiu e faleceu algumas horas mais tarde, após parto de emergência.

Ainda de acordo com a acusação, os fatos aconteceram na residência da vítima, na cidade, em 21/5/19. A defesa da ré pediu a absolvição, alegando a negativa de autoria e insuficiência de provas.

Com informações do TJ-RS