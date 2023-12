Tribunal do Júri condena réu que matou homem após discussão

Em 30 de dezembro de 2020, um homem foi morto a facadas em Capão Alto por conta de uma discussão. Quase três anos depois, o autor do crime foi julgado pelo Tribunal do Júri. Os jurados acolheram integralmente a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e condenaram o réu por homicídio com duas qualificadoras – motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa. A pena foi fixada em 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. Ele não poderá recorrer em liberdade.

A sessão aconteceu na Câmara de Vereadores de Campo Belo do Sul, município-sede da comarca. Os Promotores de Justiça Felipe Luz e Cassilda Santiago Dallagnolo conduziram a acusação contra o réu, apresentando as provas coletadas pelos órgãos de investigação e combate ao crime no decorrer do processo.

Foi o primeiro Tribunal do Júri do Promotor de Justiça Felipe Luz. “Os jurados deram a resposta que a comunidade esperava, punindo o autor do homicídio. A decisão mostra que essa comarca não tolera crimes contra a vida”, disse.

Relembre o caso

Segundo consta nos autos, naquela noite o réu expulsou a vítima de sua casa após uma discussão e em seguida a atacou de surpresa com duas facas, atingindo-lhe as costas e provocando sua morte. Ele fugiu do local, mas foi localizado e preso pela Polícia.

“Cabe pontuar que o percentual de periculosidade do réu se mostra elevado, em razão da prática de crime gravíssimo, com violência e uso de arma branca”, aponta a sentença judicial.

Com informações do MPSC