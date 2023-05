Trabalhadores e fundação casa não chegam a acordo em audiência de concialiação no TRT-SP

A Justiça do Trabalho da 2ª Região realizou mais uma tentativa de conciliação entre trabalhadores e representantes da Fundação Casa. E, diante da impossibilidade de acordo, os autos foram encaminhados à desembargadora-relatora Catarina von Zuben para análise da eventual conversão em dissídio coletivo de greve. A audiência foi mediada pela juíza auxiliar da Vice-Presidência Judicial Soraya Galassi Lambert.

Apesar dos esforços empreendidos pela Justiça, as partes não chegaram a consenso. A Fundação Casa afirmou estar impedida de conceder aumento superior a 6%, pois isso dependeria de aprovação do governo do Estado e da Assembleia Legislativa. A juíza Soraya Lambert havia sugerido reajuste de 10% parcelado, sendo a primeira parcela de 6% e, após seis meses, de mais 4%.

A categoria pede aumento mínimo de 15% e alega condições precárias de trabalho em razão de aglomeração de internos, número insuficiente de seguranças nas unidades e falta de concurso público para reposição de empregados.

