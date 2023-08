TJAM suspende expediente após apagão de energia, sem prejuízo a prazos processais

A Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas, em razão do desligamento do linhão de Tucuruí, que afetou o abastecimento de energia no sistema interligado, incluindo Manaus e vários municípios do Estado, decidiu suspender o expediente forense e administrativo das unidades do Judiciário Estadual, em todo o Amazonas, nesta terça-feira (15/08), sem prejuízo dos prazos processuais. O Tribunal funcionará em regime de Plantão, conforme a escala previamente estabelecida.

Unidades judiciais ou administrativas não afetadas pela suspensão de energia poderão, conforme análise da autoridade judicial competente, seguir com as atividades programadas no período.

Com informações do TJAM