TJAM é o Tribunal Estadual com o maior Índice de Desenvolvimento Sustentável no Brasil

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) ficou em primeiro lugar entre os TJs Estaduais no “7.º Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário”, divulgado na tarde desta sexta-feira (23/06), em Brasília, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Corte Amazonense atingiu o índice de 82,1% no Eixo Índice de Desenvolvimento Sustentável (IDS -2022), o maior do ranking; e também recebeu o “Prêmio Juízo Verde”, condecoração concedida pelo CNJ e que homenageia iniciativas voltadas à proteção do meio ambiente ou que contribuam com a produtividade do Poder Judiciário na área ambiental. Neste item, o TJAM consagrou-se vencedor no Eixo Indicadores de Produtividade, referente à prestação jurisdicional.

A entrega do prêmio ocorreu durante o evento “Judiciário Sustentável”. O TJAM foi representado na solenidade, pelo juiz Moacir Pereira Batista, titular da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Manaus.

Além de liderar o ranking dos TJs Estaduais, o TJAM obteve o terceiro melhor resultado (82,1%) do Judiciário Nacional no Eixo Índice de Desenvolvimento Sustentável (IDS); ficando atrás somente da Justiça Eleitoral, o TRE-SP, com 84,2%; e da Justiça do Trabalho – TRT-4, com 83,3%.

Para o presidente do Subcomitê de Logística Sustentável do TJAM, desembargador Délcio Luis Santos, a visibilidade nacional alcançada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas é reconhecimento do trabalho coletivo realizado por magistrados, servidores, estagiários e colaboradores da Corte Estadual de Justiça. “Resultado alcançado após o esforço de valorosos servidores e mostra o comprometimento do Poder Judiciário Amazonense com o desenvolvimento sustentável e prova que é possível ter progresso e desenvolvimento sem abrir mão da sustentabilidade e da preservação dos recursos naturais. Ficamos muito honrado e muito grato à equipe do Subcomitê de Logística Sustentável e também à nossa alta direção que mais uma vez o Poder Judiciário do Amazonas se destacasse nesse quesito. O resultado, também, é muito importante para o Prêmio de Qualidade do CNJ por termos alcançado um percentual elevado e termos ficado em primeiro lugar dentre todos os tribunais estaduais”, afirmou o desembargador Délcio Luis Santos, ressaltando que o patamar alcançado pelo TJAM resulta de uma conquista coletiva que só foi possível com a colaboração de todos os servidores, magistrados e colaboradores da Corte.

Com informações do TJAM