TJAM convoca mais 50 aprovados em seleção para estágio em Manaus

O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep/TJAM), publicou na terça-feira (01/08) o Edital n.º 07/2023 – SPED2023 com a segunda convocação de aprovados na Seleção Pública para Estágio de Nível Superior na área do Direito, em unidades de Manaus.

No total, estão sendo convocados 50 universitários para enviarem os documentos necessários à admissão, sendo 40 aprovados para as vagas de ampla concorrência (AC) e 10 para as vagas reservadas a negros e indígenas (N/I).

Conforme o Edital (publicado no Diário da Justiça Eletrônico de terça-feira – Caderno Extra – páginas 5 e 6), devem apresentar os documentos os classificados da 42.ª a 87.ª colocação (Ampla Concorrência); e os classificados da 26.ª a 35.ª colocação (Negros e Indígenas – N/I).

Os estudantes convocados estão convidados a participar do “Encontro de Integração e Orientações”, que ocorrerá nesta quinta-feira (03/08), por meio da Plataforma Google Meet (em link a ser enviado ao e-mail dos convocados), que acontecerá das 9h às 10h30 (horário de Manaus).

O edital orienta que a admissão dos estudantes convocados será realizada remotamente. A confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio dos documentos a serem inseridos no Formulário Eletrônico que será disponibilizado aos convocados também via e-mail.

Não serão admitidos os(as) estudantes que não estiverem matriculados a partir do 3.º período ou o equivalente para instituições de regime anual, bem como com coeficiente de rendimento atualizado igual ou superior a 8,00 (oito), ainda que classificados(as) e convocados(as) na Seleção, em respeito ao item 6.8 do Edital TJAM n.º 01/2023 – SPED2023 (de abertura do certame).

Informações: TJAM