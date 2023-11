TJAM convoca estagiários de Direito para atuação vinculada a comarcas do interior do Amazonas

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas (Segep/TJAM) divulgou o Edital TJAM n.º 12/2023 – SPENSINT2023, em complementação à 8.ª convocação de candidatos da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Regime Remoto).

A publicação, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (27/11) – a partir da página 18 do Caderno Administrativo -, sana incorreções do Edital n.º 11/2023 -SPENSINT2023, que havia sido disponibilizado na semana passada.

Conforme o novo edital estão convocados os candidatos classificados na 33.ª e da 56.ª a 59.ª posições, todos de ampla concorrência, os quais devem enviar os documentos para admissão no período de 28/11/2023 a 04/12/2023.

Os candidatos das vagas reservadas a pessoas com deficiência e a negros e indígenas que estejam classificados dentro das vagas previstas para ampla concorrência na classificação geral, estão convocados como ampla concorrência.

Nesta terça-feira (28/11), das 9h às 10h30 (horário de Manaus), será realizado um Encontro para Integração e Orientações com os estudantes convocados, por via remota, cujo link será enviado por e-mail aos participantes.

A admissão será feita também por via remota, condicionada ao envio dos documentos, e não serão admitidos os estudantes que não estiverem matriculados a partir do 3.º período ou o equivalente para instituições de regime anual. Outras orientações sobre os procedimentos podem ser obtidas no edital, indicado abaixo. Com informações do TJAM

Veja o edital