TCU julga processo que analisa gestão do governo federal na saúde indígena

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai julgar, na sessão plenária desta quarta-feira (29/11), processo que analisou a gestão do Ministério da Saúde à frente da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Pnaspi). A auditoria foi realizada entre janeiro e julho de 2023 e fiscalizou a estrutura existente no período de 2018 a 2022.

O trabalho verificou as causas das vulnerabilidades socioambientais que têm afetado a saúde dos povos indígenas, em especial do povo Yanomami. Foi priorizada na fiscalização a gestão da prestação dos serviços públicos de saúde dentro do território indígena. A auditoria é baseada em dados e documentos fornecidos pelo ministério, assim como em visitas de campo e entrevistas efetivadas pela equipe de fiscalização. O relator do processo é o ministro Vital do Rêgo.

Com informações do TCU