TCE-AM realiza oficina sobre ginástica cerebral para futuros servidores aposentados

Na manhã desta quarta-feira, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), via Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp) e Escola de Contas Públicas (ECP), realizou uma “Oficina da Memória” promovida pela rede de ginástica para o cérebro SUPERA.

As ações fazem parte do Programa de Preparação para a Aposentadoria “Eterno Aprendiz” (PPA) e hoje contaram com a participação dos servidores da Corte de Contas e dos órgãos públicos municipais, estaduais e do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil.

Para amenizar os impactos da fase de aposentadoria e incentivar o cuidado mental, a “Oficina de Memória” apresentou aos futuros aposentados e representantes das instituições a importância da manutenção cerebral, assim como práticas e atividades que podem estimular na retenção de informações e na rotina do dia a dia.

“Mais uma vez o TCE Amazonas realiza uma palestra que aborda o aspecto mental dos servidores entendendo a pertinência do tema e contribuindo para que passem por essa etapa da vida da melhor forma possível”, afirmou a chefe do Degesp, Merisa Mendes.

Utilizando ferramentas da neurociência para melhorar a qualidade de vida, a empresa pioneira em ginástica cerebral, a escola SUPERA, apresentou para os servidores maneiras para potencializar as competências cognitivas e socioemocionais que podem ajudar no envelhecimento do cérebro.

Realizando dinâmicas que demonstram o estímulo dos neurônios e ativam áreas distintas do cérebro, a equipe do SUPERA Manaus mostrou os benefícios das práticas de fortalecimento mental.

De acordo com a especialista em ginástica para o cérebro e diretora do SUPERA Manaus, Fernanda Okada, o treinamento visa proporcionar mais memória, concentração, raciocínio e performance dando recursos que trabalhem essas habilidades.

“A prática de ginástica cerebral contribui para uma maior qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento possibilitando de forma significativa um aumento da reserva cognitiva, garantindo um desempenho efetivo da memória e do pensamento, postergando o aparecimento de sintomas do Alzheimer”, disse a especialista do SUPERA.

Próxima atividade do PPA 2023

Com o objetivo de estimular o exercício físico e psicológico, conforme o cronograma do PPA 2023, o Cuca Fresca acontece na próxima quarta-feira (12), na Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ASTC).

O evento tem o intuito de promover o bem-estar e a qualidade de vida a partir das atividades previstas para o dia e programadas pelos profissionais de diversas áreas que irão acompanhar e orientar no dia.

Com informações do TCE-AM