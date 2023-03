TCE-AM disponibiliza plataforma gratuita de ensino contábil para o público

Após período de elaboração, o auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Alípio Reis Firmo Filho, informou, durante a 7ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada na manhã desta terça-feira (14), a concretização de um projeto de aprendizado sobre contabilidade que já está disponível para todo o Brasil.

Idealização antiga do auditor Alípio Firmo Filho, o projeto ‘Escola Alípio Filho’ tem como objetivo suprir uma demanda crescente pelo ensino contábil, por meio de Curso completo de Contabilidade, gratuitamente, para todos que acessarem a plataforma digital.

Interessados em participar da plataforma devem acessar o endereço https://escola.alipiofilho.com.br, fazer seu cadastro e iniciar o curso “Fundamentos de Contabilidade”.

Na plataforma estão disponíveis videoaulas, conteúdos para download, exercícios, esclarecimento de dúvidas e comentários sobre o curso.

Ao informar sobre a disponibilidade do projeto, durante a 7ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, o auditor ressaltou o propósito do projeto como realização pessoal e colaboração com a sociedade.

“A minha satisfação com isso é ver sonhos realizados. É de certa forma contribuir para que pessoas alcancem seus objetivos e sejam felizes acima de tudo. Quem deseja contribuir com seu conhecimento acadêmico e estudar para concurso público, eu estou à disposição na plataforma”, afirmou o auditor do TCE-AM, Alípio Reis Firmo Filho. Com informações do TCE-AM