Supremo agradece ao ministro Lewandowski por sua contribuição ao longo de 17 anos na Corte

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, registrou hoje (12), no início da sessão plenária, a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, ocorrida nesta terça (11), e manifestou seu respeito, sua admiração e seu agradecimento ao ministro pelo convívio fraterno. “A Corte, hoje, celebra o fato de ter contado com ele, ao longo de 17 anos, em seus quadros”, afirmou.

Observando a tradição, o STF lançará, em breve, um livro em homenagem ao ministro, que reunirá 17 de seus principais acórdãos proferidos ao longo do exercício da jurisdição constitucional. “O ministro Lewandowski iluminou este Plenário com seu profundo saber jurídico, com sua coragem, sua lhaneza e sua fidalguia”, disse a presidente do STF.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, também ressaltou o brilhantismo de Lewandowski como professor e jurista e sua contribuição para a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.

Com informações do STF