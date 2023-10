Servidor federal assegura em decisão judicial remoção funcional para outra localidade

Servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano) aprovado em processo seletivo de remoção tem direito subjetivo a ser removido para a localidade do serviço que o tenha feito por opção permitida em lei, decidiu a 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O colegiado confirmou sentença, negando o recurso de apelação da União. A remoção mediante aprovação em processo seletivo está de acordo com o art. 36. III da Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico do Servidor Público Federal).



A União argumentou, no seu recurso, a existência de excedente de três assistentes em Administração – classe D no campus de preferência do servidor, da mesma categoria funcional, justificando assim decisão que rejeitou pedido do servidor, ao não removê-lo,mesmo depois de aprovado no concurso interno destinado ao propósito, em observação ao princípio de vinculação ao edital.



Todavia, verificou o relator, desembargador federal Urbano Leal Berquó Neto, posteriormente foi comprovada a abertura de duas vagas para preenchimento. E, tendo sido o autor aprovado em primeiro lugar, surgiu o direito subjetivo à remoção pretendida.



“A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a remoção decorrente de processo de seleção interna é forma qualificada de atendimento aos interesses da Administração”, porque, segundo aquela Corte superior, o oferecimento de vagas por este critério revela o interesse público, caso contrário a seleção interna nem seria aberta, concluiu o magistrado.



O colegiado, por unanimidade, negou provimento à apelação da União e manteve a sentença favorável à remoção do servidor, de acordo com o voto do relator.



Processo: 1002468-50.2017.4.01.3300

Fonte TRF