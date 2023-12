Seguem abertas as inscrições para concurso do TRF 5ª Região

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 publicou, no Diário Oficial da União edital de concurso. O Edital nº 17/2023, do concurso para formação de cadastro reserva para cargos de Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação segue com inscrições abertas.



O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 publicou, no Diário Oficial da União de hoje (19/12), o Edital nº 17/2023, do concurso para formação de cadastro reserva para cargos de Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação.

As inscrições estarão abertas no período das 10h do dia 20/12 até as 23h do dia 21/01, e as provas estão previstas para acontecer no dia 25/02.

Os candidatos aprovados poderão ser lotados na Sede do TRF5, na cidade do Recife (PE), ou em uma das seis seções judiciárias vinculadas: SJPE (Pernambuco), SJPB (Paraíba), SJRN (Rio Grande do Norte), SJCE (Ceará), SJAL (Alagoas) e SJSE (Sergipe).

A remuneração inicial é de R$ 8.046,84, para uma carga horária de 40h semanais. Para ambos os cargos, será acrescido o valor de R$ 1.182,74, relativo ao auxílio-alimentação.

Para o concurso, serão destinadas 20% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

Por: Divisão de Comunicação Social TRF5



325264-Edital-TRF5_19.12.pdf

Fonte TRF 5