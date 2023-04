Seduc divulga canais para denúncias de ameaças de ataque em escolas de Manaus

Após o aumento de ocorrências de tentativas de ataque nas escolas do Amazonas, a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) divulgou os canais para denúncias para combater qualquer tipo de ameaça.

As denúncias podem ser feitas por telefone e whatsapp pelo número (92) 99414-0480 e pelo e-mail: [email protected] O canal garante a preservação do sigilo das informações do denunciante. As denúncias também podem ser feitas pelo 190 e 181.

A Seduc ressalta que o acompanhamento diário no comportamento das crianças e adolescentes é fundamental para impedir ataques e a colaboração da população também auxilia no combate à esse tipo de ocorrência.