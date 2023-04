Presidente da Aleam é reeleito e vai conduzir o Poder Legislativo no biênio 2025/2026

Em votação unânime, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), foi reeleito para presidir a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), pelo Biênio 2025-2026. O parlamentar obteve os votos dos 23 deputados presentes.

“Sou grato a todos os meus pares por terem me dado a honra de ser, mais uma vez, presidente da Casa do Povo do Amazonas. Peço a Deus discernimento e sabedoria para honrar essa confiança. Que possamos fazer sempre mais e melhor pela nossa gente”, disse.

A eleição definiu ainda os demais membros Mesa Diretora da Aleam, sendo o 1° Vice-Presidente, o deputado Adjuto Afonso, o 2° Vice-Presidente, o deputado Abdala Fraxe e o 3° Vice-Presidente, a deputada Joana Darc.

A Secretária-Geral é a deputada Alessandra Campelo, o 1° Secretário é o deputado Delegado Péricles, o 2° Secretário, o deputado Cabo Maciel e o 3° Secretário, o deputado João Luiz. O Corregedor da Casa é o deputado, Sinésio Campos e o Ouvidor, o deputado Felipe Souza.