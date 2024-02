Prefeito que atentou contra vida de ex-namorada à tiros, é solto pela Justiça em Goiás

Não aceitando o fim da relação com a ex-namorada, da qual estava separado há dois meses, o ex-prefeito de Iporá, municiípio de Goiás, tentou matar a ex-namorada quando estava com o seu novo companheiro, em novembro de 2023, atirando 15 vezes contra o quarto onde o casal estava dormindo, no oeste de Goiás, motivo pelo qual foi preso e denunciado pelo Ministério Público. Na ocasião, também se apurou que, além do atentado, também tentou eliminar câmaras que filmaram o ato.

Durante o apuratório, a vítima afirmou que ouviu o seu ex-marido gritando o seu nome umas duas vezes, e depois disso ele descarregou um pente de arma na porta do seu quarto. Não houve dúvida que houve tentativa de homicídio, desabafou a mulher, ainda assustada. A mulher o namorado não se feriram. O prefeito se encontra solto, por ordem judicial, aferindo liberdade provisória mediante uso de tornozeleira eletrônica. Naçoitam foi recebido com uma festa no seu município.