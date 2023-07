Pleno do TJAM realiza remoção de juízes em comarcas do interior

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou na sessão desta terça-feira (25/07) o julgamento de processos administrativos para remoção de juízes em comarcas do interior do Estado, sendo todas as remoções aprovadas por unanimidade.

Para a Vara Única da Comarca de Caapiranga, seguindo o critério de antiguidade, conforme o Edital n.º 35/2023 – PTJ, foi removido o juiz Felipe Nogueira Cadengue de Lucena.

Para a 1.ª Vara de Presidente Figueiredo, pelo critério de merecimento, de acordo com o Edital n.º 36/2023 – PTJ, foi removida a juíza Maria da Graça Giulietta Cardoso de Carvalho Starling.

Já o Edital n.º 37/2023 – PTJ, que trata da remoção para a 1.ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itacoatiara, teve a vaga preenchida pela juíza Joseilda Pereira Bilio, por antiguidade.

E o Edital n.º 38/2023 – PTJ, de remoção para a 1.ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Parintins, teve a vaga preenchida pelo juiz Anderson Luiz Franco de Oliveira, por merecimento.

