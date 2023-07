Pleno define penalidade final aplicada a autor de roubos majorados

A Câmara Criminal do TJRN revisou e ajustou a dosimetria da pena, aplicada a um homem, acusado pela prática de três roubos majorados e por corrupção de menores, crimes previstos nos artigos 157, inciso I e 244-B, parágrafo 2º da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 71 do Código Penal. Conforme o órgão julgador, ao se efetuar o concurso formal (quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não) entre o crime de roubo e a corrupção de menores, aplicando-se a pena mais grave (06 anos, 04 meses e 24 dias) aumentada em 1/6, resultaria em 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão.