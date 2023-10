Outubro Rosa: unidades do MPF pelo Brasil aderem à campanha a partir desta segunda-feira (2)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) ganha iluminação rosa a partir desta segunda-feira (2) em alusão ao mês de fortalecimento das ações de conscientização sobre o câncer de mama. A adesão ao movimento internacional para a detecção precoce da doença tem por objetivo divulgar informações sobre o câncer de mama, fortalecer as recomendações de saúde para prevenção e estimular o diagnóstico e rastreamento da doença, a fim de reduzir sua mortalidade.

Além da sede da PGR, outras nove unidades do MPF pelo país trocam a iluminação de suas fachadas para fortalecer a causa: as Procuradorias da República na Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, além de cinco procuradorias regionais da República (PRR1, PRR2, PRR3, PRR4 e PRR5). Além disso, a Procuradoria da República em Rondônia instalará um painel temático da campanha na parte externa do prédio.

A PGR adere à iniciativa desde 2011. Junto à tradicional iluminação, há o reforço da divulgação de informações de saúde para seu público interno e disseminação de conteúdos nas redes sociais. Neste ano, a campanha busca informar às integrantes da instituição que a adoção de hábitos saudáveis pode minimizar os fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a prática regular de atividades físicas, controle adequado do peso corporal, evitar consumo de bebida alcoólica e o tabagismo são atitudes que podem diminuir em até 17% a ocorrência de casos de câncer de mama.

No fim do mês, está previsto evento on-line com a ginecologista e mastologista Gerli Coelho para abordar as principais dúvidas enviadas por servidoras, procuradoras e demais integrantes da instituição. O evento será transmitido pelo canal do MPF no YouTube, em 31 de outubro, às 14h30.

Dados – O câncer de mama é o tipo de câncer mais diagnosticado em mulheres, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. No Brasil, estimam-se 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. O câncer de mama lidera os índices de mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada por idade, pela população mundial, para 2021, de 11,71/100 mil (18.139 óbitos). As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste.

Com informações do MPF