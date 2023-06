‘Olheiro de traficante’ pode ter sido morto por promessas de reação contra furtos, diz Polícia

Em relatório encaminhado pela Polícia Civil do Amazonas ao Ministério Público, se encerra mais uma investigação em Manaus sem que se consiga identificar a autoria de um crime de homicídio. A vítima, Douglas Ferreira Pacheco Júnior, foi atingida com disparos de arma de fogo em via pública, encontrada morta próximo a um posto de combustível da Shell, em Manaus, no Bairro Presidente Vargas.

Segundo o material coletado pela autoridade policial, o homem não trabalhava e era usuário de drogas, sendo preso por tráfico no sistema de justiça em Manaus. A Polícia acredita que o fato pode ter relação com o tiroteio no beco da Coxa, no Bairro Presidente Vargas, no dia 09/08/2022, em Manaus.

Ao dar por encerrada as diligências a Policia justifica que ‘apesar dos esforços empreendidos nas diligências não se apontou, até então, para a autoria do crime em tela, sem êxito’. Segundo o relatório houve informações de que o bairro Presidente Vargas, em Manaus, é área reconhecida por roubos perigosos, e que a vítima era conhecida por praticar furtos na área, que pode ter sido a causa da morte, face a promessas de retaliação antes existentes.