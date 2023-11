OAB-SP e Abracrim se unem para defender advogados em processos de desagravo

A Comissão de Prerrogativas da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) e a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim) firmaram um convênio durante a 2.509ª sessão ordinária do conselho da entidade paulista, nesta semana.

O objetivo do acordo é ajudar o advogado que está enfrentando um processo de desagravo. “A ideia da presidente da OAB-SP, Patrícia Vanzolini, desde o início de sua gestão, era a de firmar esse convênio com a Abracrim para que eles pudessem disponibilizar advogados nas sessões do Conselho de Prerrogativas”, disse Luiz Fernando Pacheco, presidente da Comissão de Direito e Prerrogativas da OAB-SP.

“As autoridades que são acusadas de violação, quando querem se defender, apresentam um advogado. Ocorre que, da parte do profissional ofendido, ele acabava atuando em causa própria. A partir de agora, a ideia é que eles tenham um parceiro da Abracrim para ajudá-los nessa fala”, continuou Pacheco.

Cristiano Joukhadar, presidente da Abracrim-SP, afirmou que essa parceria é importante para valorizar os processos de violação de prerrogativas da OAB-SP. Já o presidente nacional da entidade, Sheyner Asfóra, elogiou a união entre as duas entidades. “É uma parceria pioneira no Brasil. Iremos levar esse convênio, que inauguramos aqui, também para o estado da Bahia.”

