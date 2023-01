Nova onda Bolsonarista faz Governo usar Força Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília

O deslocamento para Brasília de novos grupos bolsonaristas extremistas que prenunciam o ressurgimento do vandalismo na capital federal, além da promessa de atos golpistas, com pedidos de intervenção militar frente a quartéis, fez com que o Ministro Flávio Dino, da Justiça, autorizasse o uso da Força Nacional na Esplanada dos Ministérios entre os dia 07 a 09 de janeiro.

Desde ontem se tem observado um aumento no fluxo de novos manifestantes bolsonaristas rumo a Brasília e que se concentram frente ao Quartel do Comando do Exército. Até a posse do presidente Lula esse número havia sido reduzido e não se contabilizou mais de 200 pessoas. Hoje são aproximadamente 3.900 manifestantes extremistas bolsonaristas.

Flávio Dino justifica a utilização da Força Nacional de Segurança Pública na Esplanada dos Ministérios ‘em face de ameaças veiculadas contra a Democracia’. O Governo planeja um forte combate a essas manifestações, desde já denominadas de crimes federais e promete uma atuação conjunta com a Polícia Federal.