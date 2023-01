Empréstimos do consignado Bolsa Família poderão ser perdoados no Governo Lula

O Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, deverá adotar uma política de anistia ou de alívio para beneficiários do programa Bolsa Família que foram incentivados a contrair empréstimos consignados antes das eleições do ano passado por incentivo de natureza eleitoreira de Jair Bolsonaro.

No ano passado Bolsonaro, em acirrada disputa eleitoral com o PT liberou os empréstimos consignados para o Auxílio Brasil e aumentou, para vigorar durante três meses, os valores do benefício do que denominava de Auxílio Brasil. A ação Bolsonarista visou se aproximar dos ‘mais pobres’ e tentar alavancar sua campanha eleitoral.

Hoje, Lula quer anistiar ou ao menos aliviar a fatura que se impõe sobre essa camada da população, ante o compromisso que assumiu com os endividados no país, o que corresponde a quase 80% dos brasileiros. Uma das possibilidades a serem tomadas é a anistia total dessas dividas contraídas. Isso significa mais pressão sobre as já combalidas contas públicas.