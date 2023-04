Nova diretoria da Associação Amazonense do Ministério Público toma posse em cerimônia no MPAM

‌A nova diretoria da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), biênio 2023-2025, tomou posse, nesta quinta-feira, 27/4. A solenidade foi realizada no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, e contou com a presença de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de militares, membros e servidores do MPAM, representantes da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), convidados e familiares dos empossados.O Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, parabenizou o presidente reempossado da AAMP, o Promotor de Justiça Alessandro Samartin, dizendo considerar o evento um episódio de extrema relevância para não apenas para o parquet amazonense, mas para toda a sociedade.

“Defender aqueles que defendem a sociedade é, com certeza, um meio eficaz de garantir um Ministério Público forte e independente, do qual a sociedade amazonense só tem a beneficiar-se. Sobre vossa excelência recai, hoje, a nobre missão de prosseguir com o amparo àqueles incumbidos da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, disse o PGJ, referindo-se ao colega reconduzido à presidência da AAMP.

O Promotor de Justiça Alessandro Samartin, em seu discurso de posse, agradeceu a oportunidade de dirigir a entidade de classe e de poder lutar pelos direitos dos membros e aposentados. Samartin falou da necessidade da inovação e do emprego da tecnologia na condução da entidade, para que sejam ampliados os serviços de assistência aos associados.

“Muita coisa foi feita nesses últimos dois anos, mas nada disso teria sido possível sem os guerreiros e guerreiras que aceitaram o desafio de encarar essa jornada ao meu lado. E a eles eu sou eternamente grato. Vamos continuar o trabalho em favor das pautas dos nossos associados e associadas, em defesa do Regime Democrático e da ordem jurídica, mas, sobretudo, na defesa dos direitos sociais”, disse o presidente da AAMP.

Foram empossados, além do presidente, mais seis integrantes da diretoria (1º vice-presidente, 2º vice-presidente, diretor de secretaria, 1º diretor financeiro, 2º diretor financeiro e diretor de patrimônio). O colégio eleitoral também escolheu integrantes do conselho fiscal (3 titulares e 1 suplente) e do conselho consultivo (3 titulares e 1 suplente).

Com informações do MPAM