Nas relações de consumo se impõe aplicação de multa elevada para atendimento de decisão judicial

A Desembargadora Joana dos Santos Meirelles, do Tribunal do Amazonas, ao examinar um recurso contra decisão judicial que reconheceu, em medida cautelar, a necessidade de se atender pedido de se estancar uma cobrança, pelo sistema bancário, que se demonstrou, logo de início, incorreta aos olhos do magistrado, ante as provas que foram levadas ao processo, e que moveu o juiz a aplicação concorrente de multa considerada alta pela parte contrária, deve ser mantida para que o banco infrator não desista de cumprir a determinação judicial que determinou a suspensão das cobranças irregulares.

As astreintes (multas) têm o objetivo de compelir o banco a cumprir a determinação na forma especificada pelo juiz, e não o de obrigar o réu a pagar o valor da multa aplicada, pois essa medida tem uma finalidade inibitória. Nesse caso, deve ser alta para que a parte desista de possível intento de não cumprir a obrigação específica.

No caso, o Bradesco recorreu de decisão do juiz Roberto Hermidas de Aragão Filho, da 20ª Vara Cível de Manaus. O agravo de instrumento contra a cautelar – deferida por meio de convicção interlocutória – e de natureza precária, foi julgado improcedente, ante ser considerada consistente a decisão judicial.

Ao banco foi determinada a suspensão de descontos que se consideraram irregulares por contratos de empréstimos contestados pelo autor, sendo aplicada multa no caso de descumprimento da medida. Foi negado ao Bradesco o pedido para que se considerasse a decisão teratológica, não se reconhecendo que a medida colocasse em risco a segurança jurídica do banco recorrente.

Processo: 4005749-73.2022.8.04.0000

