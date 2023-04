Multa exorbitante aplicada por juiz deve ser reformada

A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Amazonas, considerou não razoável uma multa aplicada pelo juízo de Boca do Acre, no valor de R$ 100 mil contra o Santander. O juiz agiu corretamente ao conceder a tutela de urgência, pleiteada pelo autor, mas houve desproporcionalidade na fixação das astreintes. A decisão foi proferida de acordo com o recurso interposto pelo Banco.

Ao conceder a tutela de urgência requerida, o juiz de Boca do Acre atuou dentro dos critérios legais, pois reconheceu o bom direito na acusação da remessa do nome do autor, pelo Santander, ao cadastro de inadimplentes em órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que, além do banco não ter agência no município, houve depósitos de benefícios previdenciários do autor sem que nunca houvesse aberto qualquer conta corrente na instituição financeira.

Depois que o autor fez a transferência do benefício para outra instituição, o Banco, como narrado na petição, encaminhou seu bom nome ao cadastro de devedores. A multa aplicada, pelo não cumprimento da medida, teve o valor considerado desproporcional em acolhida de recurso de agravo de instrumento .

A multa determinada como imperativa em caso de não cumprimento da determinação judicial não pode extrapolar a realidade jurídica. A desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do TJAM, reformou a decisão cautelar do magistrado de 1º grau por entender, em conformidade com o pedido do Santander, que a multa foi abusiva.

A ordem dada ao Banco foi legal, com a determinação da retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, mas o Banco se rebelou contra o valor de R$ 100 mil a cada 30 dias de descumprimento da decisão.

Ainda que o banco tenha realizado a inscrição do nome do devedor, por conta de dois empréstimos que, por decisão cautelar, entendeu nunca terem sido realizados, não se justificava a manutenção da multa nos valores decididos.

“A multa aplicada em primeira instância não determinou um termo final para a sua incidência, possuindo caráter ad eternum, o que viola o Código de Processo Civil”. A multa foi reduzida para o valor de R$ 500,00 dia/multa, no limite máximo de dez dias,.

Processo º 4007616-38.2021.8.04.0000

Leia a decisão: