Mulher é condenada por torturar bebê dentro de creche

Atendendo pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul em São Sebastião do Caí, a Justiça condenou a ex-funcionária de uma creche particular pelo crime de tortura praticado contra um bebê de um ano de idade na época do fato. A ré foi condenada a dois anos e seis meses de prisão em regime fechado. A promotora de Justiça Cláudia Rodrigues Pegoraro vai recorrer para o aumento da pena aplicada.

O CRIME

Na denúncia, a promotora explica que, em 10 de janeiro de 2018, por volta das 10h, dentro de uma creche de São Sebastião do Caí, “a ré submeteu a menina, com apenas um ano de idade, que se encontrava sob os cuidados e supervisão da creche, e sobre quem detinha poder e responsabilidade, com emprego de violência, e intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal”.

Na oportunidade, inconformada com a agitação da menina, a ré sacudiu a vítima com agressividade e pressionou um travesseiro contra seu rosto. Na mesma ocasião, a mulher ainda “socou a mesma menina contra um colchãozinho verde, com raiva”

Com informações do MPRS