MPSP denuncia e Justiça condena homem que matou filha da ex-namorada

Responsável pela morte de um bebê de 3 meses e pela tentativa de feminicídio contra a mãe da criança, um homem denunciado pelo Ministério Público foi condenado pelo Tribunal do Júri em Lorena.. O total da pena imposta a ele foi de 29 anos e 4 meses em regime inicial fechado.

De acordo com o processo, o réu manteve com a mulher um relacionamento marcado por violência doméstica. Em maio de 2017, época dos fatos, eles estavam separados e a vítima namorava outra pessoa. No dia do crime, a vítima dirigia seu veículo com a filha e o então namorado quando o carro foi atingido na traseira pelo automóvel conduzido pelo condenado. Após a primeira colisão, o carro da mulher deixou de funcionar e ficou parado na via. Em seguida, o réu deu meia-volta no fim da rua e voltou a se chocar contra as vítimas, desta vez frontalmente. A bebê morreu cinco dias depois em virtude dos ferimentos.

Para a Promotoria, o homem agiu por motivo torpe, com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e menosprezo à condição da mulher.

Em Plenário, o MPSP foi representado pelo promotor Raphael Braga, enquanto a denúncia é de autoria da também promotora Larissa Frazão.

Com informações do MPSP