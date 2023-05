MP-SP apura disseminação de pornografia infantil no Twitter e Discord

O Ministério Público do Estado de São Paulo está apurando a divulgação de links de pornografia infantil na rede social Twitter, bem como o armazenamento desses materiais no aplicativo Discord. A Promotoria de Justiça de Infância e Juventude da Capital – Setor de Defesa de Interesses Difusos e Coletivos atua no caso e já obteve a suspensão de duas contas no Twitter, que atendeu solicitação assinada pela promotora de Justiça Luciana Bergamo.

De acordo com a denúncia recebida pelo MPSP, usuários do Twitter compartilham em seus perfis links para sites que disponibilizam vídeos em que crianças e adolescentes são explorados em cenas de sexo explícito. Os arquivos originalmente são armazenados no Discord.

Um mesmo usuário, que já foi suspenso do Twitter, realizou sucessivas postagens desses conteúdos criminosos. Para driblar os algoritmos de segurança, o autor dos tweets publica a URL com um caractere a mais e indica que esse caractere deve ser removido para se obter o acesso.

O denunciante informa ainda que, quanto mais estes links são compartilhados, mais “níveis” de pornografia seriam desbloqueados, liberando aos usuários uma maior quantidade desse tipo de conteúdo.