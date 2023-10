MPRN obtém condenação de ex-policial militar pelos crimes de homicídio e lesão corporal

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve a condenação do ex-policial militar Wilson Pereira de Alencar, pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima, cometidos no município de Tenente Ananias no dia 11 de junho de 1996. O júri popular foi realizado nesta quinta-feira (5).

O crime foi cometido por volta das 23h30 em um bar localizado na Vila Mata, no município de Tenente Ananias. Wilson Pereira de Alencar atirou contra as vítimas José Beto Jácome da Silva e José Pedro Neto, provocando a morte do primeiro e lesão corporal de natureza gravíssima no segundo.

De acordo com a denúncia, no dia do crime o ex-policial militar participava de uma “farra alcóolica”, estando as vítimas do outro lado da rua, na calçada do bar, ouvindo músicas. Por volta das 23h, o réu convidou as vítimas para sentarem à mesa, com o intuito de também ouvir as músicas. Momentos depois, o réu foi ao banheiro e já retornou com a arma em punho, efetuando os disparos contra José Beto Jácome da Silva, sem qualquer motivo aparente, tornando impossível a defesa da vítima. Na ocasião, José Pedro Neto também foi atingido pelos disparos.

Após investigações policiais, foi apurado que o possível motivo do crime seria vingança, uma vez que em época pretérita a vítima se desentendeu com o irmão do réu, tendo ambos travado luta corporal.

Com informações do MPRN