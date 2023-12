MPRJ e Polícia Civil prendem homem acusado de pedofilia

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, em parceria com a Polícia Civil, prendeu, nessa quinta-feira (14/12), em casa, um homem de 40 anos pela prática dos crimes descritos nos artigos 241-A e 241-B do Código Penal. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Friburgo, atendendo a um pedido do MPRJ, que denunciou o homem por armazenar e transmitir, de seu telefone celular, fotografias e vídeos que continham cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças.

Entre os dias 21/09 e 22/10, o material espúrio foi enviado a outras quatro pessoas, pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. Durante o mês de outubro, ficou comprovado que o denunciado manteve contato, via mensagens, com uma pessoa que, pela fotografia, aparenta ser uma criança ou adolescente, pedindo e recebendo vídeo íntimo dela e enviando várias fotografias/vídeos com cenas de sexo e pornografia infantil para ela. Há suspeitas, ainda, de que o detido seja autor de, pelo menos, dois crimes de estupro de vulnerável, o que será objeto de novas investigações.

Com informações do MPRJ