MPF participa de encontro sobre educação escolar indígena no Amazonas

O Ministério Público Federal (MPF) participou, de encontro do Fórum de Educação Escolar e Saúde Indígena do Amazonas (Foreeia), articulado com outras organizações de representação estadual como a Articulação dos Povos Indígenas no Amazonas (Apiam) e Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas (Meiam).

O evento, que ocorreu no auditório da Fundação Amazônia Sustentável em Manaus (AM), teve como objetivo fortalecer o diálogo com as redes educacionais indígenas e realizar planejamento estratégico de ações de curto, médio e longo prazo em prol de políticas públicas em educação escolar indígena aos povos indígenas do Amazonas. O fórum contou com palestras, debates, oficinas e apresentações culturais.

A realidade local no Amazonas em escolas municipais ou estaduais indígenas é alarmante. O desafio é ainda maior pelo fato de centenas de escolas indígenas não terem sede própria sendo que os alunos indígenas assistem às aulas em locais improvisados como postos de saúde, casas de caciques ou centros culturais.

Há, ainda, ausência de formação adequada para novos professores, falta ou inadequação da alimentação escolar com presença de alimentos ultraprocessados que são prejudiciais à saúde dos alunos, entre outros desafios. Para o MPF, o encontro é uma importante iniciativa do movimento indígena, de professores e lideranças diante do cenário de precariedade da educação escolar indígena no estado do Amazonas.

O MPF participou da mesa de debates “Diálogos institucionais: Política Educacional Indígena no âmbito do estado do Amazonas”, ao lado de representantes do Ministério da Educação, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, do Conselho Estadual de Educação Indígena do Amazonas, da Fundação Estadual do Índio, da Universidade do Estado do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas e do Instituto Federal do Amazonas.

Foreeia – Foi lançado oficialmente em abril de 2014 por 180 professores e lideranças indígenas, representando 3.100 professores indígenas do Amazonas. O fórum tem como objetivo principal fomentar o debate e reunir periodicamente professores indígenas das diferentes regiões do estado para trocas de experiências, sugestão de estratégias e garantia de articulação e reflexões sobre a educação escolar diante dos grandes desafios que afrontam os povos indígenas do Amazonas.

Com informações do MPF